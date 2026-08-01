سعر Book of Ethereum اليوم

السعر المباشر لمشروع Book of Ethereum (BOOE) اليوم هو $ 0.02517603، مع تغير بنسبة 3.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOOE الحالي إلى USD هو $ 0.02517603 لكل BOOE.

يحتل Book of Ethereum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,517,675، مع عرض متداول قدره 100.00M BOOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOOE بين $ 0.02398244 (أدنى) و$ 0.02521802 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.784594، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00692796.

على المدى القصير، تحرك BOOE بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-8.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.55K.

معلومات سوق Book of Ethereum (BOOE)

القيمة السوقية $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M الحجم (24 ساعة) $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Book of Ethereum هي $ 2.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.55K. العرض المتداول لـ BOOE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.52M.