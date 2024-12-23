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سعر Book of DYOR (DYOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 507.07K . يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of DYOR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 811.45 - تغيير سعر Book of DYOR خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.99M

أداء سعر Book of DYOR (DYOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.34% 30 يوم $ 0 -29.77% 60 يوم $ 0 -4.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of DYOR (DYOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of DYOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00557218$ 0.00557218 $ 0.00557218 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -7.22%

معلومات سوق Book of DYOR (DYOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: