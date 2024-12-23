سعر Book of DYOR (DYOR)
سعر Book of DYOR (DYOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 507.07K. يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of DYOR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 811.45
- تغيير سعر Book of DYOR خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.99M
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خلال اليوم، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of DYOR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ 0
|-29.77%
|60 يوم
|$ 0
|-4.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of DYOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-0.34%
-7.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of DYOR is a Meme community project delivering an Omnichain Memecoin Launchpad with staking and yield.
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