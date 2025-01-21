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سعر BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00012231 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOMEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOK OF DOGE MEMES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56 - تغيير سعر BOOK OF DOGE MEMES خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.0000027991 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.0000065853 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.000013335543386163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.24% 30 يوم $ +0.0000027991 +2.29% 60 يوم $ +0.0000065853 +5.38% 90 يوم $ +0.000013335543386163 +12.24%

تحليل سعر BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF DOGE MEMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00012231$ 0.00012231 $ 0.00012231 24 ساعة مرتفع $ 0.00012534$ 0.00012534 $ 0.00012534 عالية طوال الوقت $ 0.00063966$ 0.00063966 $ 0.00063966 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -2.52%

معلومات سوق BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: