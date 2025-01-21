سعر BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE)
سعر BOOK OF DOGE MEMES (BOMEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00012231. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOMEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOK OF DOGE MEMES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56
- تغيير سعر BOOK OF DOGE MEMES خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.0000027991 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.0000065853 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF DOGE MEMES مقابل USD هو $ +0.000013335543386163 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.24%
|30 يوم
|$ +0.0000027991
|+2.29%
|60 يوم
|$ +0.0000065853
|+5.38%
|90 يوم
|$ +0.000013335543386163
|+12.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF DOGE MEMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.24%
-2.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of Doge" is a unique blend of the most popular meme and the hottest trend of 2024! Discover a world where cryptocurrencies and internet humor merge, creating an exhilarating and unpredictable experience. Join $BOMEDOGE and immerse yourself in this captivating realm where every page of the book brings new impressions and laughter!
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