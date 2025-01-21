سعر Book of Derp (BODE)
سعر Book of Derp (BODE) المباشر لليوم هو USD 0.00002425. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Derp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.08
- تغيير سعر Book of Derp خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ +0.0000043012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ -0.0000010539 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ +0.000007585733122661224 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000043012
|+17.74%
|60 يوم
|$ -0.0000010539
|-4.34%
|90 يوم
|$ +0.000007585733122661224
|+45.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Derp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+44.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOOK OF DERP IS THE BOOK THAT IS USED IN SCIENCE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FOR JOKE, THIS IS USED ALSO IN MEDICINE, IN ASTROLOGY, AND IN SEXUAL EDUCATION. THANKS FOR READING DERP OF BOOK.
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