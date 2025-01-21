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سعر Book of Derp (BODE) المباشر لليوم هو USD 0.00002425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Derp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.08 - تغيير سعر Book of Derp خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book of Derp (BODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ +0.0000043012 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ -0.0000010539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Derp مقابل USD هو $ +0.000007585733122661224 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000043012 +17.74% 60 يوم $ -0.0000010539 -4.34% 90 يوم $ +0.000007585733122661224 +45.52%

تحليل سعر Book of Derp (BODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Derp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01551247$ 0.01551247 $ 0.01551247 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +44.78%

معلومات سوق Book of Derp (BODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: