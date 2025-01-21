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سعر Book Of Bitcoin (BOOB) المباشر لليوم هو USD 0.00002006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book Of Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62K - تغيير سعر Book Of Bitcoin خلال اليوم هو -15.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book Of Bitcoin (BOOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0000040726 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0000112997 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.000032421215439706664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.55% 30 يوم $ -0.0000040726 -20.30% 60 يوم $ -0.0000112997 -56.32% 90 يوم $ -0.000032421215439706664 -61.77%

تحليل سعر Book Of Bitcoin (BOOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book Of Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001987$ 0.00001987 $ 0.00001987 24 ساعة مرتفع $ 0.0000241$ 0.0000241 $ 0.0000241 عالية طوال الوقت $ 0.00024141$ 0.00024141 $ 0.00024141 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -15.55% تغير السعر (7 أيام) -10.36%

معلومات سوق Book Of Bitcoin (BOOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: