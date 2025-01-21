سعر Book Of Bitcoin (BOOB)
سعر Book Of Bitcoin (BOOB) المباشر لليوم هو USD 0.00002006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book Of Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62K
- تغيير سعر Book Of Bitcoin خلال اليوم هو -15.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0000040726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0000112997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book Of Bitcoin مقابل USD هو $ -0.000032421215439706664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.55%
|30 يوم
|$ -0.0000040726
|-20.30%
|60 يوم
|$ -0.0000112997
|-56.32%
|90 يوم
|$ -0.000032421215439706664
|-61.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book Of Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-15.55%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building on the Ethereum blockchain, $BOOB brings forth smart contract technology to ensure security, enhance transaction speeds, and introduce cutting-edge features that embody Bitcoin’s pioneering spirit in the crypto world. This initiative celebrates Bitcoin’s legacy while striving to lead advancements in digital assets.
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