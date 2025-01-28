سعر Book of Binance (BOOK)
سعر Book of Binance (BOOK) المباشر لليوم هو USD 0.00208615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Binance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.86K
- تغيير سعر Book of Binance خلال اليوم هو -10.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ -0.000243704871677953 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000243704871677953
|-10.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Binance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-10.46%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of Binance (BOOK) is a meme-focused token on the BNB Chain that emphasizes cross-project collaboration. While BOOK is a meme coin at the core, it has additional utility which was specifically designed to allow for viral, organic growth. Users can stake popular BNB Chain assets (e.g., XRP, CAKE, MSS) to earn BOOK, while a Burn mechanism shapes emissions and reduces supply. The project aims to unite the broader BNB ecosystem under a community-driven, deflationary framework.
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