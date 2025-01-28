احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOOK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOOK.

سعر Book of Binance (BOOK) المباشر لليوم هو USD 0.00208615 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Binance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.86K - تغيير سعر Book of Binance خلال اليوم هو -10.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book of Binance (BOOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ -0.000243704871677953 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Binance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000243704871677953 -10.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of Binance (BOOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Binance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00208737$ 0.00208737 $ 0.00208737 24 ساعة مرتفع $ 0.00245149$ 0.00245149 $ 0.00245149 عالية طوال الوقت $ 0.00245149$ 0.00245149 $ 0.00245149 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -10.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Book of Binance (BOOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: