توكنوميكس BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play الموقع الرسمي: https://bobecoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://bobecoin.com/greenpaper/ اشتر BOBE الآن!

توكنوميكس BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.79K $ 23.79K $ 23.79K إجمالي العرض: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M العرض المتداول: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.79K $ 23.79K $ 23.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.265856 $ 0.265856 $ 0.265856 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0002367 $ 0.0002367 $ 0.0002367 معرفة المزيد عن سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

توكنوميكس BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOBE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOBE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOBE، استكشف السعر المباشر لتوكن BOBE!

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