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سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) المباشر لليوم هو USD 0.00124679 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.67K . يتم تحديث سعر BOBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOK OF BILLIONAIRES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.13K - تغيير سعر BOOK OF BILLIONAIRES خلال اليوم هو -9.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.99M

أداء سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ -0.00013721189455139 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ -0.0002492151 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ +0.0000367935 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ +0.0005489478669286039 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013721189455139 -9.91% 30 يوم $ -0.0002492151 -19.98% 60 يوم $ +0.0000367935 +2.95% 90 يوم $ +0.0005489478669286039 +78.66%

تحليل سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF BILLIONAIRES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121946$ 0.00121946 $ 0.00121946 24 ساعة مرتفع $ 0.0014711$ 0.0014711 $ 0.0014711 عالية طوال الوقت $ 0.265856$ 0.265856 $ 0.265856 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -9.91% تغير السعر (7 أيام) -2.76%

معلومات سوق BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: