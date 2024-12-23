سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)
سعر BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) المباشر لليوم هو USD 0.00124679. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.67K. يتم تحديث سعر BOBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOK OF BILLIONAIRES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.13K
- تغيير سعر BOOK OF BILLIONAIRES خلال اليوم هو -9.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.99M
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خلال اليوم، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ -0.00013721189455139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ -0.0002492151 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ +0.0000367935 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF BILLIONAIRES مقابل USD هو $ +0.0005489478669286039 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013721189455139
|-9.91%
|30 يوم
|$ -0.0002492151
|-19.98%
|60 يوم
|$ +0.0000367935
|+2.95%
|90 يوم
|$ +0.0005489478669286039
|+78.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF BILLIONAIRES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-9.91%
-2.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play
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