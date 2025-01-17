احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYBOME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYBOME.

سعر Book of Baby Memes (BABYBOME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYBOME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Book of Baby Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.09 - تغيير سعر Book of Baby Memes خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Book of Baby Memes (BABYBOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.19% 30 يوم $ 0 -40.29% 60 يوم $ 0 +855.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Book of Baby Memes (BABYBOME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Baby Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) +9.22%

معلومات سوق Book of Baby Memes (BABYBOME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: