سعر Book of Baby Memes (BABYBOME)
سعر Book of Baby Memes (BABYBOME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYBOME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Book of Baby Memes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.09
- تغيير سعر Book of Baby Memes خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Book of Baby Memes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.19%
|30 يوم
|$ 0
|-40.29%
|60 يوم
|$ 0
|+855.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Book of Baby Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
-0.19%
+9.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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