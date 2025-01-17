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سعر BOOK OF AI MEOW (BOAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOK OF AI MEOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.64 - تغيير سعر BOOK OF AI MEOW خلال اليوم هو +4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BOOK OF AI MEOW (BOAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOK OF AI MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOK OF AI MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOK OF AI MEOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOK OF AI MEOW مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.73% 30 يوم $ 0 -4.38% 60 يوم $ 0 -16.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOOK OF AI MEOW (BOAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOK OF AI MEOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00346995$ 0.00346995 $ 0.00346995 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +4.73% تغير السعر (7 أيام) +11.46%

معلومات سوق BOOK OF AI MEOW (BOAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: