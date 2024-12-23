سعر Booh World (BOOH)
سعر Booh World (BOOH) المباشر لليوم هو USD 0.02194752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M. يتم تحديث سعر BOOH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Booh World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.76K
- تغيير سعر Booh World خلال اليوم هو -20.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.36M
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خلال اليوم، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ -0.00559102676293146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ +0.0076484100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00559102676293146
|-20.30%
|30 يوم
|$ +0.0076484100
|+34.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Booh World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.21%
-20.30%
-10.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Booh World is a play-to-earn game ecosystem that brings together meme coin culture, GameFi mechanics, and an immersive gaming experience within a spooky, ghost-themed world. Central to Booh World is Booh Brawlers, where players control ghostly characters to battle enemies, complete quests, and rise up the ranks. Each Booh character can be upgraded and customized with special items and power-ups, enhancing gameplay and competitiveness in tournaments. Players earn $BOOH tokens as rewards for winning battles and climbing the leaderboard, providing a tangible incentive for skill and engagement. Booh World’s accessible design on Telegram aims to attract both crypto enthusiasts and gamers, offering an engaging, deflationary token model and a sustainable play-to-earn experience.
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