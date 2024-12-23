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سعر Booh World (BOOH) المباشر لليوم هو USD 0.02194752 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M . يتم تحديث سعر BOOH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Booh World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.76K - تغيير سعر Booh World خلال اليوم هو -20.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.36M

أداء سعر Booh World (BOOH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ -0.00559102676293146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ +0.0076484100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Booh World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00559102676293146 -20.30% 30 يوم $ +0.0076484100 +34.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Booh World (BOOH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Booh World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02168131$ 0.02168131 $ 0.02168131 24 ساعة مرتفع $ 0.03061594$ 0.03061594 $ 0.03061594 عالية طوال الوقت $ 0.03812241$ 0.03812241 $ 0.03812241 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -20.30% تغير السعر (7 أيام) -10.15%

معلومات سوق Booh World (BOOH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: