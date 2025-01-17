سعر Boofus by Virtuals (BOOF)
سعر Boofus by Virtuals (BOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.24K. يتم تحديث سعر BOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boofus by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.28K
- تغيير سعر Boofus by Virtuals خلال اليوم هو -19.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00010686641199261 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00010686641199261
|-19.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boofus by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-19.11%
+1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.
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