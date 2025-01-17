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سعر Boofus by Virtuals (BOOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.24K . يتم تحديث سعر BOOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boofus by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.28K - تغيير سعر Boofus by Virtuals خلال اليوم هو -19.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Boofus by Virtuals (BOOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00010686641199261 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boofus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00010686641199261 -19.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boofus by Virtuals (BOOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boofus by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -19.11% تغير السعر (7 أيام) +1.85%

معلومات سوق Boofus by Virtuals (BOOF)

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