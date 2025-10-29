سعر Boochie by Matt Furie المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOOCHIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOOCHIE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Boochie by Matt Furie المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOOCHIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOOCHIE بسهولة على موقع MEXC الآن.

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:44:25 (UTC+8)

معلومات سعر Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-19.81%

-20.75%

-20.75%

سعر Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOOCHIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOOCHIE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOOCHIE -0.13% على مدار الساعة الماضية، -19.81% على مدار 24 ساعة، و -20.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

$ 122.21K
$ 122.21K$ 122.21K

--
----

$ 122.21K
$ 122.21K$ 122.21K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Boochie by Matt Furie هي $ 122.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOCHIE يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.21K.

سجل سعر Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boochie by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boochie by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boochie by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boochie by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-19.81%
30 يوم$ 0-34.80%
60 يوم$ 0-48.88%
90 يوم$ 0--

ما هو Boochie by Matt Furie ( BOOCHIE )

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

المصدر Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Boochie by Matt Furie (USD)

كم ستكون قيمة Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Boochie by Matt Furie.

تحقق الآن من توقعات سعر Boochie by Matt Furie!

عملة BOOCHIE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOOCHIE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

كم يساوي Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) اليوم؟
سعر BOOCHIE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOOCHIE إلى USD الحالي؟
سعر BOOCHIE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Boochie by Matt Furie ؟
القيمة السوقية لعملة BOOCHIE هي $ 122.21K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOOCHIE؟
العرض المتداول لتوكن BOOCHIE هو 420.69T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOOCHIE؟
حقق BOOCHIE سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOOCHIE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BOOCHIE.
ما هو حجم تداول BOOCHIE؟
حجم تداول BOOCHIE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOOCHIE هذا العام؟
قد يرتفع BOOCHIE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOOCHIE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

