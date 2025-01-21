سعر Boo MirrorWorld (XBOO)
سعر Boo MirrorWorld (XBOO) المباشر لليوم هو USD 1.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XBOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boo MirrorWorld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.90
- تغيير سعر Boo MirrorWorld خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ +0.00238517 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -0.6547827000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -0.5978022600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -1.2430467410875393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00238517
|+0.14%
|30 يوم
|$ -0.6547827000
|-39.68%
|60 يوم
|$ -0.5978022600
|-36.23%
|90 يوم
|$ -1.2430467410875393
|-42.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boo MirrorWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+0.14%
-18.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.
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A$2.64
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￡1.3365
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€1.584
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$1.65
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₱96.5085
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R$9.9495
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C$2.376
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₴69.6795
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Rs460.119
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NT$54.0045
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Fr1.5015
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