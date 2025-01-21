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سعر Boo MirrorWorld (XBOO) المباشر لليوم هو USD 1.65 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XBOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boo MirrorWorld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.90 - تغيير سعر Boo MirrorWorld خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Boo MirrorWorld (XBOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ +0.00238517 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -0.6547827000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -0.5978022600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boo MirrorWorld مقابل USD هو $ -1.2430467410875393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00238517 +0.14% 30 يوم $ -0.6547827000 -39.68% 60 يوم $ -0.5978022600 -36.23% 90 يوم $ -1.2430467410875393 -42.96%

تحليل سعر Boo MirrorWorld (XBOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boo MirrorWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 24 ساعة مرتفع $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 عالية طوال الوقت $ 63.37$ 63.37 $ 63.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -18.82%

معلومات سوق Boo MirrorWorld (XBOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: