سعر BOO ($BOO)
سعر BOO ($BOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23
- تغيير سعر BOO خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.21%
|30 يوم
|$ 0
|-32.51%
|60 يوم
|$ 0
|-43.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-0.21%
-1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BOO is the official coin of the gh0stly gh0st ecosystem, the first omnichain NFT collection. $BOO allows you to quickly and easily transfer value between blockchains.
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