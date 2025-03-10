سعر Bonzo Finance (BONZO)
سعر Bonzo Finance (BONZO) المباشر لليوم هو USD 0.02780477. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر BONZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonzo Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.75K
- تغيير سعر Bonzo Finance خلال اليوم هو -7.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.02M
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خلال اليوم، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ -0.00240759643592429 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00240759643592429
|-7.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonzo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-7.96%
-19.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.
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