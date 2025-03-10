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سعر Bonzo Finance (BONZO) المباشر لليوم هو USD 0.02780477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M . يتم تحديث سعر BONZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonzo Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.75K - تغيير سعر Bonzo Finance خلال اليوم هو -7.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.02M

أداء سعر Bonzo Finance (BONZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ -0.00240759643592429 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonzo Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00240759643592429 -7.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonzo Finance (BONZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonzo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02585652$ 0.02585652 $ 0.02585652 24 ساعة مرتفع $ 0.03023518$ 0.03023518 $ 0.03023518 عالية طوال الوقت $ 0.03723583$ 0.03723583 $ 0.03723583 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -7.96% تغير السعر (7 أيام) -19.94%

معلومات سوق Bonzo Finance (BONZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: