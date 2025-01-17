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سعر BonzAI DePIN (BONZAI) المباشر لليوم هو USD 0.078243 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BONZAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BonzAI DePIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29 - تغيير سعر BonzAI DePIN خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BonzAI DePIN (BONZAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ -0.0169083905 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ +0.0020908407 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ +0.01179368097620351 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0169083905 -21.61% 60 يوم $ +0.0020908407 +2.67% 90 يوم $ +0.01179368097620351 +17.75%

تحليل سعر BonzAI DePIN (BONZAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BonzAI DePIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.390933$ 0.390933 $ 0.390933 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.80%

معلومات سوق BonzAI DePIN (BONZAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: