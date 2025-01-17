سعر BonzAI DePIN (BONZAI)
سعر BonzAI DePIN (BONZAI) المباشر لليوم هو USD 0.078243. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONZAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BonzAI DePIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29
- تغيير سعر BonzAI DePIN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ -0.0169083905 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ +0.0020908407 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BonzAI DePIN مقابل USD هو $ +0.01179368097620351 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0169083905
|-21.61%
|60 يوم
|$ +0.0020908407
|+2.67%
|90 يوم
|$ +0.01179368097620351
|+17.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BonzAI DePIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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