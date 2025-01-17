سعر BonusBlock (BONUS)
سعر BonusBlock (BONUS) المباشر لليوم هو USD 0.02479599. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BonusBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.00K
- تغيير سعر BonusBlock خلال اليوم هو -5.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BonusBlock مقابل USD هو $ -0.00150736729108116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BonusBlock مقابل USD هو $ -0.0091469233 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BonusBlock مقابل USD هو $ -0.0072820516 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BonusBlock مقابل USD هو $ -0.01869452285469077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00150736729108116
|-5.73%
|30 يوم
|$ -0.0091469233
|-36.88%
|60 يوم
|$ -0.0072820516
|-29.36%
|90 يوم
|$ -0.01869452285469077
|-42.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BonusBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-5.73%
+2.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace
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