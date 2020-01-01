توكنوميكس Bonsai Terminal (BONSAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bonsai Terminal (BONSAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bonsai Terminal (BONSAI) Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. الموقع الرسمي: https://bonsaiterminal.org الوثيقة البيضاء: https://bonsaiterminal.org/whitepaper اشتر BONSAI الآن!

توكنوميكس Bonsai Terminal (BONSAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bonsai Terminal (BONSAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.56K $ 7.56K $ 7.56K إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.56K $ 7.56K $ 7.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0008596 $ 0.0008596 $ 0.0008596 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000595 $ 0.00000595 $ 0.00000595 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bonsai Terminal (BONSAI)

توكنوميكس Bonsai Terminal (BONSAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bonsai Terminal (BONSAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BONSAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BONSAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BONSAI، استكشف السعر المباشر لتوكن BONSAI!

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