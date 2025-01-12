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سعر Bonsai Terminal (BONSAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 297.05K . يتم تحديث سعر BONSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonsai Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.94K - تغيير سعر Bonsai Terminal خلال اليوم هو +24.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Bonsai Terminal (BONSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonsai Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonsai Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonsai Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonsai Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +24.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonsai Terminal (BONSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonsai Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) +24.64% تغير السعر (7 أيام) +1.28%

معلومات سوق Bonsai Terminal (BONSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: