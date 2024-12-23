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سعر Bonsai Coin (BONSAICOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M . يتم تحديث سعر BONSAICOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonsai Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.96 - تغيير سعر Bonsai Coin خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.02T

أداء سعر Bonsai Coin (BONSAICOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonsai Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonsai Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonsai Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonsai Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ 0 -45.36% 60 يوم $ 0 -45.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonsai Coin (BONSAICOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonsai Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -10.46%

معلومات سوق Bonsai Coin (BONSAICOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: