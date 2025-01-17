سعر Bonsai (BONSAI)
سعر Bonsai (BONSAI) المباشر لليوم هو USD 0.270482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonsai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.47K
- تغيير سعر Bonsai خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonsai مقابل USD هو $ -0.0008408303719074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonsai مقابل USD هو $ -0.0255179210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonsai مقابل USD هو $ +0.1668549902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonsai مقابل USD هو $ +0.01973680941644984 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008408303719074
|-0.30%
|30 يوم
|$ -0.0255179210
|-9.43%
|60 يوم
|$ +0.1668549902
|+61.69%
|90 يوم
|$ +0.01973680941644984
|+7.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonsai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.30%
+8.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonsai DAO, a pioneering MetaDAO, propels DeFi innovation with a network of subDAOs, each adding unique value. Our ecosystem fosters growth and rewards stakeholders, setting new benchmarks in decentralized finance.
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