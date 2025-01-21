سعر BONKLANA (BOK)
سعر BONKLANA (BOK) المباشر لليوم هو USD 0.0002881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BONKLANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر BONKLANA خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BONKLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BONKLANA مقابل USD هو $ -0.0000035826 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BONKLANA مقابل USD هو $ +0.0000663462 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BONKLANA مقابل USD هو $ +0.0000662352843284412 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.01%
|30 يوم
|$ -0.0000035826
|-1.24%
|60 يوم
|$ +0.0000663462
|+23.03%
|90 يوم
|$ +0.0000662352843284412
|+29.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BONKLANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.15%
-2.01%
+12.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonklana's utility is Web3 Gaming and Off-chain transaction data forwarding to Web2 Applications. Purpose of Bonklana is to unite Solana tokens' community and develop on Rust language to thrive the ecosystem.
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