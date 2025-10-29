معلومات سعر BONKHOUSE (BONKHOUSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00122189 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -11.80% تغير السعر (7 أيام) +17.81%

سعر BONKHOUSE (BONKHOUSE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BONKHOUSE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBONKHOUSE على الإطلاق هو $ 0.00122189، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BONKHOUSE +0.79% على مدار الساعة الماضية، -11.80% على مدار 24 ساعة، و +17.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BONKHOUSE (BONKHOUSE)

القيمة السوقية $ 16.16K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.16K إمداد دورة التداول 999.13M إجمالي العرض 999,127,262.459019

القيمة السوقية الحالية لـ BONKHOUSE هي $ 16.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BONKHOUSE يبلغ 999.13M، مع إجمالي عرض 999127262.459019. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.16K.