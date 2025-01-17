سعر BonkersMemeToken (BONKERS)
سعر BonkersMemeToken (BONKERS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 601.04K. يتم تحديث سعر BONKERS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BonkersMemeToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.42K
- تغيير سعر BonkersMemeToken خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.75M
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خلال اليوم، كان سعر BonkersMemeToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BonkersMemeToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BonkersMemeToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BonkersMemeToken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BonkersMemeToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.30%
+1.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.
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