معلومات سعر BONKBOY (BONKBOY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.75% تغير السعر (1يوم) -18.78% تغير السعر (7 أيام) +14.27% تغير السعر (7 أيام) +14.27%

سعر BONKBOY (BONKBOY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BONKBOY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBONKBOY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

معلومات سوق BONKBOY (BONKBOY)

القيمة السوقية $ 121.64K$ 121.64K $ 121.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.64K$ 121.64K $ 121.64K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

