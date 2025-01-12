سعر Bonk wif glass (BONG)
سعر Bonk wif glass (BONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71K. يتم تحديث سعر BONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonk wif glass الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63
- تغيير سعر Bonk wif glass خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.47%
|60 يوم
|$ 0
|-35.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk wif glass: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.
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