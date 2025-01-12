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سعر Bonk wif glass (BONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71K . يتم تحديث سعر BONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonk wif glass الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63 - تغيير سعر Bonk wif glass خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00B

أداء سعر Bonk wif glass (BONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk wif glass مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -18.47% 60 يوم $ 0 -35.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonk wif glass (BONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk wif glass: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.26%

معلومات سوق Bonk wif glass (BONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: