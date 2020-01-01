توكنوميكس Bonk Staked SOL (BONKSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bonk Staked SOL (BONKSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bonk Staked SOL (BONKSOL) bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator الموقع الرسمي: http://bonkcoin.com اشتر BONKSOL الآن!

توكنوميكس Bonk Staked SOL (BONKSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bonk Staked SOL (BONKSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.67M $ 38.67M $ 38.67M إجمالي العرض: $ 203.57K $ 203.57K $ 203.57K العرض المتداول: $ 203.57K $ 203.57K $ 203.57K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.67M $ 38.67M $ 38.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 312.7 $ 312.7 $ 312.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 106.8 $ 106.8 $ 106.8 السعر الحالي: $ 190.51 $ 190.51 $ 190.51 معرفة المزيد عن سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL)

توكنوميكس Bonk Staked SOL (BONKSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bonk Staked SOL (BONKSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BONKSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BONKSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BONKSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن BONKSOL!

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