سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL)
سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL) المباشر لليوم هو USD 257.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONKSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonk Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.68K
- تغيير سعر Bonk Staked SOL خلال اليوم هو -9.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ -26.3081012757297 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ +75.6147276750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ -15.1871052150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ +81.74760805013001 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -26.3081012757297
|-9.28%
|30 يوم
|$ +75.6147276750
|+29.42%
|60 يوم
|$ -15.1871052150
|-5.90%
|90 يوم
|$ +81.74760805013001
|+46.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-9.28%
+26.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator
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