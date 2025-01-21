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سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL) المباشر لليوم هو USD 257.05 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BONKSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonk Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.68K - تغيير سعر Bonk Staked SOL خلال اليوم هو -9.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ -26.3081012757297 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ +75.6147276750 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ -15.1871052150 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk Staked SOL مقابل USD هو $ +81.74760805013001 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -26.3081012757297 -9.28% 30 يوم $ +75.6147276750 +29.42% 60 يوم $ -15.1871052150 -5.90% 90 يوم $ +81.74760805013001 +46.63%

تحليل سعر Bonk Staked SOL (BONKSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 250.59$ 250.59 $ 250.59 24 ساعة مرتفع $ 283.83$ 283.83 $ 283.83 عالية طوال الوقت $ 312.7$ 312.7 $ 312.7 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -9.28% تغير السعر (7 أيام) +26.20%

معلومات سوق Bonk Staked SOL (BONKSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: