سعر Bonk of America (BONKFA)
سعر Bonk of America (BONKFA) المباشر لليوم هو USD 0.00011544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONKFA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonk of America الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.21K
- تغيير سعر Bonk of America خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ +0.0000001365 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ -0.0000368452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ -0.0000233642414072733 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ +0.0000001365
|+0.12%
|60 يوم
|$ -0.0000368452
|-31.91%
|90 يوم
|$ -0.0000233642414072733
|-16.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk of America: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-2.45%
-1.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities.
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