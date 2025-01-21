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سعر Bonk of America (BONKFA) المباشر لليوم هو USD 0.00011544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BONKFA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonk of America الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.21K - تغيير سعر Bonk of America خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bonk of America (BONKFA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ +0.0000001365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ -0.0000368452 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk of America مقابل USD هو $ -0.0000233642414072733 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.45% 30 يوم $ +0.0000001365 +0.12% 60 يوم $ -0.0000368452 -31.91% 90 يوم $ -0.0000233642414072733 -16.83%

تحليل سعر Bonk of America (BONKFA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonk of America: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00011005$ 0.00011005 $ 0.00011005 24 ساعة مرتفع $ 0.00014738$ 0.00014738 $ 0.00014738 عالية طوال الوقت $ 0.00276906$ 0.00276906 $ 0.00276906 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -1.83%

معلومات سوق Bonk of America (BONKFA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: