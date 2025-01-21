سعر BONK Inu (BONKI)
سعر BONK Inu (BONKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BONK Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98
- تغيير سعر BONK Inu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BONK Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BONK Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BONK Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BONK Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+12.03%
|60 يوم
|$ 0
|+12.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BONK Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonk Inu ($BONKI), a memecoin inspired by the meme Bonk originally from Solana, has finally made its way to Ethereum.
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