معلومات سعر Bonk Index (BNKK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001104 $ 0.00001104 $ 0.00001104 24 ساعة منخفض $ 0.00001211 $ 0.00001211 $ 0.00001211 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001104$ 0.00001104 $ 0.00001104 24 ساعة مرتفع $ 0.00001211$ 0.00001211 $ 0.00001211 عالية طوال الوقت $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 أدنى سعر $ 0.00001104$ 0.00001104 $ 0.00001104 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) -12.97% تغير السعر (7 أيام) -12.97%

سعر Bonk Index (BNKK) في الوقت الحقيقي هو $0.00001117. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNKK بين أدنى سعر $ 0.00001104 وأعلى سعر $ 0.00001211، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNKK على الإطلاق هو $ 0.00264481، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001104.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNKK +1.04% على مدار الساعة الماضية، -6.79% على مدار 24 ساعة، و -12.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bonk Index (BNKK)

القيمة السوقية $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,910,524.574791 999,910,524.574791 999,910,524.574791

القيمة السوقية الحالية لـ Bonk Index هي $ 11.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNKK يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999910524.574791. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.17K.