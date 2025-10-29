سعر Bonk Index المباشر اليوم هو 0.00001117 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BNKK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BNKK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bonk Index المباشر اليوم هو 0.00001117 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BNKK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BNKK بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Bonk Index (BNKK)

السعر المباشر لـ 1 BNKK إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Bonk Index (BNKK) المباشر
معلومات سعر Bonk Index (BNKK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001104
24 ساعة منخفض
$ 0.00001211
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001104
$ 0.00001211
$ 0.00264481
$ 0.00001104
+1.04%

-6.79%

-12.97%

-12.97%

سعر Bonk Index (BNKK) في الوقت الحقيقي هو $0.00001117. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNKK بين أدنى سعر $ 0.00001104 وأعلى سعر $ 0.00001211، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNKK على الإطلاق هو $ 0.00264481، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001104.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNKK +1.04% على مدار الساعة الماضية، -6.79% على مدار 24 ساعة، و -12.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bonk Index (BNKK)

$ 11.17K
--
$ 11.17K
999.91M
999,910,524.574791
القيمة السوقية الحالية لـ Bonk Index هي $ 11.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNKK يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999910524.574791. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.17K.

سجل سعر Bonk Index (BNKK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonk Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonk Index مقابل USD هو $ -0.0000071248 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonk Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonk Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.79%
30 يوم$ -0.0000071248-63.78%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Bonk Index ( BNKK )

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bonk Index (BNKK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Bonk Index (USD)

كم ستكون قيمة Bonk Index (BNKK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bonk Index (BNKK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bonk Index.

تحقق الآن من توقعات سعر Bonk Index!

عملة BNKK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bonk Index (BNKK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bonk Index (BNKK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BNKK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bonk Index (BNKK)

كم يساوي Bonk Index (BNKK) اليوم؟
سعر BNKK المباشر في USD هو USD 0.00001117، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BNKK إلى USD الحالي؟
سعر BNKK إلى USD الحالي هو $ 0.00001117. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bonk Index ؟
القيمة السوقية لعملة BNKK هي $ 11.17K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BNKK؟
العرض المتداول لتوكن BNKK هو 999.91M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BNKK؟
حقق BNKK سعرًا قياسيًا قدره 0.00264481 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BNKK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001104 BNKK.
ما هو حجم تداول BNKK؟
حجم تداول BNKK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BNKK هذا العام؟
قد يرتفع BNKK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BNKK لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bonk Index (BNKK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

