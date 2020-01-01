توكنوميكس BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump اشتر UNIPCS الآن!

توكنوميكس BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.82K $ 56.82K $ 56.82K إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.82K $ 56.82K $ 56.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002716 $ 0.00002716 $ 0.00002716 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

توكنوميكس BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNIPCS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNIPCS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNIPCS، استكشف السعر المباشر لتوكن UNIPCS!

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