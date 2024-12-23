سعر BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)
سعر BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.78K. يتم تحديث سعر UNIPCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BONK GUY WAS RIGHT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.98K
- تغيير سعر BONK GUY WAS RIGHT خلال اليوم هو +8.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر BONK GUY WAS RIGHT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BONK GUY WAS RIGHT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BONK GUY WAS RIGHT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BONK GUY WAS RIGHT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.57%
|30 يوم
|$ 0
|-91.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BONK GUY WAS RIGHT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.61%
+8.57%
-50.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.
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