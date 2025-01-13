سعر Bonfire (BONFIRE)
سعر Bonfire (BONFIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONFIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonfire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 861.16
- تغيير سعر Bonfire خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonfire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|-3.23%
|60 يوم
|$ 0
|+7.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonfire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.48%
-2.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bonfire Token, a safe community owned token which will give holders passive income for holding Bonfire Token. The Bonfire Token will be used to provide supply for many other wrapped Bonfire Tokens in the Bonfire World and will redistribute the passive income to all other wrapped Bonfire Token holders. Bonfire Token contract has been renounced, which means nobody can ever change the contract parameters or steal liquidity. We now have introduced the official wrapped Bonfire Token, the BonCash Token (0xBFbc11611d96aE21cfC8aC597EC2A518AFDFB8B4). There is no action required for Bonfire holders, Bonfire and BonCash will co-exist for each others benefit.
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