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سعر Bonded Cronos (BCRO) المباشر لليوم هو USD 0.172559 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonded Cronos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K - تغيير سعر Bonded Cronos خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bonded Cronos (BCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ -0.0424750527 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ -0.0443719938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ +0.0818771694382705 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ -0.0424750527 -24.61% 60 يوم $ -0.0443719938 -25.71% 90 يوم $ +0.0818771694382705 +90.29%

تحليل سعر Bonded Cronos (BCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonded Cronos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.170221$ 0.170221 $ 0.170221 24 ساعة مرتفع $ 0.176196$ 0.176196 $ 0.176196 عالية طوال الوقت $ 0.26584$ 0.26584 $ 0.26584 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -9.79%

معلومات سوق Bonded Cronos (BCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: