سعر Bonded Cronos (BCRO)
سعر Bonded Cronos (BCRO) المباشر لليوم هو USD 0.172559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonded Cronos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K
- تغيير سعر Bonded Cronos خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ -0.0424750527 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ -0.0443719938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonded Cronos مقابل USD هو $ +0.0818771694382705 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0424750527
|-24.61%
|60 يوم
|$ -0.0443719938
|-25.71%
|90 يوم
|$ +0.0818771694382705
|+90.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonded Cronos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
+0.04%
-9.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner.
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