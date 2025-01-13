سعر Bomboclat (BCLAT)
سعر Bomboclat (BCLAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCLAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bomboclat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.53
- تغيير سعر Bomboclat خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BCLAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BCLAT.
خلال اليوم، كان سعر Bomboclat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bomboclat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bomboclat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bomboclat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|-26.16%
|60 يوم
|$ 0
|-17.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bomboclat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.41%
-18.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BCLAT is a meme token designed to promote transparency and honesty within its community. Its goal is to create an open and transparent ecosystem that provides its users with a safe and fair platform. That is why all details of locked liquidity, developers/marketing wallets, etc., are shown. $BCLAT is not just a meme token; it also represents values such as transparency, honesty, and community spirit. The aim is to build a community based on these values and encourage its members to actively participate in the development and decision-making of the community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BCLAT إلى AUD
A$--
|1 BCLAT إلى GBP
￡--
|1 BCLAT إلى EUR
€--
|1 BCLAT إلى USD
$--
|1 BCLAT إلى MYR
RM--
|1 BCLAT إلى TRY
₺--
|1 BCLAT إلى JPY
¥--
|1 BCLAT إلى RUB
₽--
|1 BCLAT إلى INR
₹--
|1 BCLAT إلى IDR
Rp--
|1 BCLAT إلى PHP
₱--
|1 BCLAT إلى EGP
￡E.--
|1 BCLAT إلى BRL
R$--
|1 BCLAT إلى CAD
C$--
|1 BCLAT إلى BDT
৳--
|1 BCLAT إلى NGN
₦--
|1 BCLAT إلى UAH
₴--
|1 BCLAT إلى VES
Bs--
|1 BCLAT إلى PKR
Rs--
|1 BCLAT إلى KZT
₸--
|1 BCLAT إلى THB
฿--
|1 BCLAT إلى TWD
NT$--
|1 BCLAT إلى CHF
Fr--
|1 BCLAT إلى HKD
HK$--
|1 BCLAT إلى MAD
.د.م--