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سعر Bomb Money (BOMB) المباشر لليوم هو USD 0.01417448 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.94K . يتم تحديث سعر BOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bomb Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.09K - تغيير سعر Bomb Money خلال اليوم هو +60.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.25M

أداء سعر Bomb Money (BOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bomb Money مقابل USD هو $ +0.00532525 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bomb Money مقابل USD هو $ +0.0033667480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bomb Money مقابل USD هو $ -0.0000570012 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bomb Money مقابل USD هو $ +0.007414579063816165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00532525 +60.18% 30 يوم $ +0.0033667480 +23.75% 60 يوم $ -0.0000570012 -0.40% 90 يوم $ +0.007414579063816165 +109.68%

تحليل سعر Bomb Money (BOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bomb Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00881162$ 0.00881162 $ 0.00881162 24 ساعة مرتفع $ 0.01466815$ 0.01466815 $ 0.01466815 عالية طوال الوقت $ 32.14$ 32.14 $ 32.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) +60.18% تغير السعر (7 أيام) +54.73%

معلومات سوق Bomb Money (BOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: