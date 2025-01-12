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سعر Bolivarcoin (BOLI) المباشر لليوم هو USD 0.00196117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.17K . يتم تحديث سعر BOLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bolivarcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.41 - تغيير سعر Bolivarcoin خلال اليوم هو +4.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.97M

أداء سعر Bolivarcoin (BOLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.0001041775 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.0002229450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.000068171629866992 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.07% 30 يوم $ -0.0001041775 -5.31% 60 يوم $ -0.0002229450 -11.36% 90 يوم $ -0.000068171629866992 -3.35%

تحليل سعر Bolivarcoin (BOLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bolivarcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186978$ 0.00186978 $ 0.00186978 24 ساعة مرتفع $ 0.00197181$ 0.00197181 $ 0.00197181 عالية طوال الوقت $ 0.313124$ 0.313124 $ 0.313124 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +4.07% تغير السعر (7 أيام) +2.99%

معلومات سوق Bolivarcoin (BOLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: