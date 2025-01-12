سعر Bolivarcoin (BOLI)
سعر Bolivarcoin (BOLI) المباشر لليوم هو USD 0.00196117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.17K. يتم تحديث سعر BOLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bolivarcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.41
- تغيير سعر Bolivarcoin خلال اليوم هو +4.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.97M
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خلال اليوم، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.0001041775 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.0002229450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bolivarcoin مقابل USD هو $ -0.000068171629866992 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.07%
|30 يوم
|$ -0.0001041775
|-5.31%
|60 يوم
|$ -0.0002229450
|-11.36%
|90 يوم
|$ -0.000068171629866992
|-3.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bolivarcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+4.07%
+2.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.
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