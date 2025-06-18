سعر Bok Chick (BOK)
سعر Bok Chick (BOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 403.12K. يتم تحديث سعر BOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bok Chick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bok Chick خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOK.
خلال اليوم، كان سعر Bok Chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bok Chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bok Chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bok Chick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bok Chick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bok Chick (BOK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOK والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOK إلى VND
₫--
|1 BOK إلى AUD
A$--
|1 BOK إلى GBP
￡--
|1 BOK إلى EUR
€--
|1 BOK إلى USD
$--
|1 BOK إلى MYR
RM--
|1 BOK إلى TRY
₺--
|1 BOK إلى JPY
¥--
|1 BOK إلى RUB
₽--
|1 BOK إلى INR
₹--
|1 BOK إلى IDR
Rp--
|1 BOK إلى KRW
₩--
|1 BOK إلى PHP
₱--
|1 BOK إلى EGP
￡E.--
|1 BOK إلى BRL
R$--
|1 BOK إلى CAD
C$--
|1 BOK إلى BDT
৳--
|1 BOK إلى NGN
₦--
|1 BOK إلى UAH
₴--
|1 BOK إلى VES
Bs--
|1 BOK إلى PKR
Rs--
|1 BOK إلى KZT
₸--
|1 BOK إلى THB
฿--
|1 BOK إلى TWD
NT$--
|1 BOK إلى AED
د.إ--
|1 BOK إلى CHF
Fr--
|1 BOK إلى HKD
HK$--
|1 BOK إلى MAD
.د.م--
|1 BOK إلى MXN
$--