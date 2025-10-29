معلومات سعر Boji (BOJI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00022624 أدنى سعر $ 0.0000066 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.95%

سعر Boji (BOJI) في الوقت الحقيقي هو $0.00001026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOJI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOJI على الإطلاق هو $ 0.00022624، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000066.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOJI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boji (BOJI)

القيمة السوقية $ 10.25K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.25K إمداد دورة التداول 999.06M إجمالي العرض 999,062,954.07607

القيمة السوقية الحالية لـ Boji هي $ 10.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOJI يبلغ 999.06M، مع إجمالي عرض 999062954.07607. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.25K.