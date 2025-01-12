سعر BOJACK ($BOJACK)
سعر BOJACK ($BOJACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BOJACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOJACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.23
- تغيير سعر BOJACK خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BOJACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOJACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOJACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOJACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-23.64%
|60 يوم
|$ 0
|-34.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOJACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+0.51%
-14.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Saddle up with $BOJACK for a wild ride through Solana.
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