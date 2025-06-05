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سعر Boi the Bear (BOI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 876.49K . يتم تحديث سعر BOI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boi the Bear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Boi the Bear خلال اليوم هو +4.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Boi the Bear (BOI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.30% 30 يوم $ 0 -64.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boi the Bear (BOI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boi the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00324427$ 0.00324427 $ 0.00324427 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +4.30% تغير السعر (7 أيام) -44.97%

معلومات سوق Boi the Bear (BOI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: