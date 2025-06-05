سعر Boi the Bear (BOI)
سعر Boi the Bear (BOI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 876.49K. يتم تحديث سعر BOI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boi the Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Boi the Bear خلال اليوم هو +4.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOI.
خلال اليوم، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boi the Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.30%
|30 يوم
|$ 0
|-64.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boi the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.77%
+4.30%
-44.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOI إلى VND
₫--
|1 BOI إلى AUD
A$--
|1 BOI إلى GBP
￡--
|1 BOI إلى EUR
€--
|1 BOI إلى USD
$--
|1 BOI إلى MYR
RM--
|1 BOI إلى TRY
₺--
|1 BOI إلى JPY
¥--
|1 BOI إلى RUB
₽--
|1 BOI إلى INR
₹--
|1 BOI إلى IDR
Rp--
|1 BOI إلى KRW
₩--
|1 BOI إلى PHP
₱--
|1 BOI إلى EGP
￡E.--
|1 BOI إلى BRL
R$--
|1 BOI إلى CAD
C$--
|1 BOI إلى BDT
৳--
|1 BOI إلى NGN
₦--
|1 BOI إلى UAH
₴--
|1 BOI إلى VES
Bs--
|1 BOI إلى PKR
Rs--
|1 BOI إلى KZT
₸--
|1 BOI إلى THB
฿--
|1 BOI إلى TWD
NT$--
|1 BOI إلى AED
د.إ--
|1 BOI إلى CHF
Fr--
|1 BOI إلى HKD
HK$--
|1 BOI إلى MAD
.د.م--
|1 BOI إلى MXN
$--