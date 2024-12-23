سعر BOGUS (BOGUS)
سعر BOGUS (BOGUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 450.07K. يتم تحديث سعر BOGUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOGUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.10K
- تغيير سعر BOGUS خلال اليوم هو -22.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 828.48M
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خلال اليوم، كان سعر BOGUS مقابل USD هو $ -0.000154499865262001 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOGUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOGUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOGUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000154499865262001
|-22.14%
|30 يوم
|$ 0
|-77.87%
|60 يوم
|$ 0
|-91.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOGUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-22.14%
-48.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
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