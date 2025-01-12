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سعر Boggy Coin (BOGGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOGGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boggy Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.66 - تغيير سعر Boggy Coin خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Boggy Coin (BOGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.14% 30 يوم $ 0 -7.40% 60 يوم $ 0 -4.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boggy Coin (BOGGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boggy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00163913$ 0.00163913 $ 0.00163913 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -15.50%

معلومات سوق Boggy Coin (BOGGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: