سعر Boggy Coin (BOGGY)
سعر Boggy Coin (BOGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boggy Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.66
- تغيير سعر Boggy Coin خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boggy Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-7.40%
|60 يوم
|$ 0
|-4.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boggy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.14%
-15.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boggy was once a degen meme coin gambler. After this rug-pulled one too many times, he decided to take control by creating his own unique token. He create it with a philanthropic mission to aid others worldwide through it. Boggy will be creating several consistent streams of revenue through their youtube channel, merchandise and other projects. All projects created by Boggy will have part of it's revenue used to buyback Boggy tokens and consistently increase the value of our token with it.
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