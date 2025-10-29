معلومات سعر Body Scan AI (SCANAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -6.59% تغير السعر (7 أيام) -24.68% تغير السعر (7 أيام) -24.68%

سعر Body Scan AI (SCANAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCANAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCANAI على الإطلاق هو $ 0.00276659، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCANAI -0.14% على مدار الساعة الماضية، -6.59% على مدار 24 ساعة، و -24.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Body Scan AI (SCANAI)

القيمة السوقية $ 417.26K$ 417.26K $ 417.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 417.26K$ 417.26K $ 417.26K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,861,545.347589 999,861,545.347589 999,861,545.347589

القيمة السوقية الحالية لـ Body Scan AI هي $ 417.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCANAI يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999861545.347589. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 417.26K.