مخطط أسعار Body Scan AI (SCANAI) المباشر
معلومات سعر Body Scan AI (SCANAI) في (USD)

سعر Body Scan AI (SCANAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCANAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCANAI على الإطلاق هو $ 0.00276659، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCANAI -0.14% على مدار الساعة الماضية، -6.59% على مدار 24 ساعة، و -24.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Body Scan AI (SCANAI)

$ 417.26K
$ 417.26K$ 417.26K

--
----

$ 417.26K
$ 417.26K$ 417.26K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,545.347589
999,861,545.347589 999,861,545.347589

القيمة السوقية الحالية لـ Body Scan AI هي $ 417.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCANAI يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999861545.347589. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 417.26K.

سجل سعر Body Scan AI (SCANAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Body Scan AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Body Scan AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Body Scan AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Body Scan AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.59%
30 يوم$ 0-47.66%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Body Scan AI ( SCANAI )

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Body Scan AI (SCANAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Body Scan AI (USD)

كم ستكون قيمة Body Scan AI (SCANAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Body Scan AI (SCANAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Body Scan AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Body Scan AI!

عملة SCANAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Body Scan AI (SCANAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Body Scan AI (SCANAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SCANAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Body Scan AI (SCANAI)

كم يساوي Body Scan AI (SCANAI) اليوم؟
سعر SCANAI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SCANAI إلى USD الحالي؟
سعر SCANAI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Body Scan AI ؟
القيمة السوقية لعملة SCANAI هي $ 417.26K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SCANAI؟
العرض المتداول لتوكن SCANAI هو 999.86M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SCANAI؟
حقق SCANAI سعرًا قياسيًا قدره 0.00276659 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SCANAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SCANAI.
ما هو حجم تداول SCANAI؟
حجم تداول SCANAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SCANAI هذا العام؟
قد يرتفع SCANAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SCANAI لمزيد من التحليل المتعمق.
