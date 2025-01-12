سعر Bodrumspor Fan Token (BDRM)
سعر Bodrumspor Fan Token (BDRM) المباشر لليوم هو USD 0.00353525. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.54K. يتم تحديث سعر BDRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bodrumspor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 720.94
- تغيير سعر Bodrumspor Fan Token خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.73M
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خلال اليوم، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0002543470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0006740261 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.005589657185513903 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0002543470
|-7.19%
|60 يوم
|$ -0.0006740261
|-19.06%
|90 يوم
|$ -0.005589657185513903
|-61.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bodrumspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.03%
+6.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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