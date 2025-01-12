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سعر Bodrumspor Fan Token (BDRM) المباشر لليوم هو USD 0.00353525 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.54K . يتم تحديث سعر BDRM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bodrumspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 720.94 - تغيير سعر Bodrumspor Fan Token خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.73M

أداء سعر Bodrumspor Fan Token (BDRM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0002543470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0006740261 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bodrumspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.005589657185513903 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ -0.0002543470 -7.19% 60 يوم $ -0.0006740261 -19.06% 90 يوم $ -0.005589657185513903 -61.25%

تحليل سعر Bodrumspor Fan Token (BDRM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bodrumspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00350267$ 0.00350267 $ 0.00350267 24 ساعة مرتفع $ 0.00358463$ 0.00358463 $ 0.00358463 عالية طوال الوقت $ 0.318229$ 0.318229 $ 0.318229 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) +6.90%

معلومات سوق Bodrumspor Fan Token (BDRM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: