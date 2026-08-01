سعر Bodoggos Strategy اليوم

السعر المباشر لمشروع Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BDGSTRAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BDGSTRAT.

يحتل Bodoggos Strategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,134، مع عرض متداول قدره 954.56M BDGSTRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BDGSTRAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BDGSTRAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)

القيمة السوقية $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K إمداد دورة التداول 954.56M 954.56M 954.56M إجمالي العرض 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416

القيمة السوقية الحالية لـ Bodoggos Strategy هي $ 27.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BDGSTRAT يبلغ 954.56M، مع إجمالي عرض 954559362.9711416. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.13K.