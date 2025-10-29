سعر Bodhi The Inu المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BODHI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BODHI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bodhi The Inu المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BODHI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BODHI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BODHI

معلومات سعر BODHI

الموقع الرسمي لـ BODHI

اقتصاد توكن BODHI

توقعات سعر BODHI

شعار Bodhi The Inu

سعر Bodhi The Inu (BODHI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BODHI إلى USD:

--
----
0.00%1D
مخطط أسعار Bodhi The Inu (BODHI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:52 (UTC+8)

معلومات سعر Bodhi The Inu (BODHI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.176105
$ 0.176105$ 0.176105

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.99%

-2.99%

سعر Bodhi The Inu (BODHI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BODHI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBODHI على الإطلاق هو $ 0.176105، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BODHI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -2.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bodhi The Inu (BODHI)

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

--
----

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bodhi The Inu هي $ 5.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BODHI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.07K.

سجل سعر Bodhi The Inu (BODHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bodhi The Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bodhi The Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bodhi The Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bodhi The Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-5.86%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Bodhi The Inu ( BODHI )

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bodhi The Inu (BODHI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bodhi The Inu (USD)

كم ستكون قيمة Bodhi The Inu (BODHI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bodhi The Inu (BODHI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bodhi The Inu.

تحقق الآن من توقعات سعر Bodhi The Inu!

عملة BODHI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bodhi The Inu (BODHI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bodhi The Inu (BODHI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BODHI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bodhi The Inu (BODHI)

كم يساوي Bodhi The Inu (BODHI) اليوم؟
سعر BODHI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BODHI إلى USD الحالي؟
سعر BODHI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bodhi The Inu ؟
القيمة السوقية لعملة BODHI هي $ 5.07K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BODHI؟
العرض المتداول لتوكن BODHI هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BODHI؟
حقق BODHI سعرًا قياسيًا قدره 0.176105 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BODHI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BODHI.
ما هو حجم تداول BODHI؟
حجم تداول BODHI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BODHI هذا العام؟
قد يرتفع BODHI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BODHI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:52 (UTC+8)

تحديثات Bodhi The Inu (BODHI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

