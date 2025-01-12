سعر BocaChica (CHICA)
سعر BocaChica (CHICA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHICA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BocaChica الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.85
- تغيير سعر BocaChica خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHICA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHICA.
خلال اليوم، كان سعر BocaChica مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BocaChica مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BocaChica مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BocaChica مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.78%
|30 يوم
|$ 0
|-31.90%
|60 يوم
|$ 0
|-19.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BocaChica: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-1.78%
-14.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BocaChica.io - fair, reliable, and easy-to-use launchpad platform that focused exclusively on growing the NEAR and Solana-based ecosystems.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHICA إلى AUD
A$--
|1 CHICA إلى GBP
￡--
|1 CHICA إلى EUR
€--
|1 CHICA إلى USD
$--
|1 CHICA إلى MYR
RM--
|1 CHICA إلى TRY
₺--
|1 CHICA إلى JPY
¥--
|1 CHICA إلى RUB
₽--
|1 CHICA إلى INR
₹--
|1 CHICA إلى IDR
Rp--
|1 CHICA إلى PHP
₱--
|1 CHICA إلى EGP
￡E.--
|1 CHICA إلى BRL
R$--
|1 CHICA إلى CAD
C$--
|1 CHICA إلى BDT
৳--
|1 CHICA إلى NGN
₦--
|1 CHICA إلى UAH
₴--
|1 CHICA إلى VES
Bs--
|1 CHICA إلى PKR
Rs--
|1 CHICA إلى KZT
₸--
|1 CHICA إلى THB
฿--
|1 CHICA إلى TWD
NT$--
|1 CHICA إلى CHF
Fr--
|1 CHICA إلى HKD
HK$--
|1 CHICA إلى MAD
.د.م--